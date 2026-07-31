Bingöl'de trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Giriş: 31.07.2026 - 13:33 Güncelleme:
Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sarısaman köyü yolunda, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 58 YC 188 plakalı ve 23 LA 413 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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