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        Bingöl'de trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Bingöl'de trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Sarısaman köyü yolunda, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 58 YC 188 plakalı ve 23 LA 413 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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