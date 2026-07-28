Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 147 kapsül içerisinde 1 kilo 808 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve 1,52 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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