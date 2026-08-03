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        Bingöl'de yeni devlet hastanesinin yapım süreci değerlendirildi

        Bingöl'de yapımı devam eden yeni devlet hastanesine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 20:04 Güncelleme:
        Bingöl'de yeni devlet hastanesinin yapım süreci değerlendirildi

        Bingöl'de yapımı devam eden yeni devlet hastanesine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Vali Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen toplantı, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

        Toplantıda, yeni devlet hastanesinin yapım süreci, teknik çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Hastanenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulmasına yönelik izlenecek yol haritası değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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