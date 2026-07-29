Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bingöl'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Bingöl'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle köydeki ziraat alanında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        15 kişilik ekibin 2 arazöz, ilk müdahale ve itfaiye araçlarıyla müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Bingöl'de çıkan arazi yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan arazi yangını söndürüldü
        Bingöl'de 25 arı kovanı küle döndü
        Bingöl'de 25 arı kovanı küle döndü
        Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları
        Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları
        Bingöl'de Genç Viyadüğü'nün ilçe girişi ve Diyarbakır çıkışı yeniden düzenl...
        Bingöl'de Genç Viyadüğü'nün ilçe girişi ve Diyarbakır çıkışı yeniden düzenl...
        Baraj kapakları açıldı, nehrin ortasında mahsur kaldı
        Baraj kapakları açıldı, nehrin ortasında mahsur kaldı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı