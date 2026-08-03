BİNTSO Başkanı Çintay, VakıfBank Genel Müdürü Arslan'ı ziyaret etti

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan'a ziyarette bulundu.



BİNTSO’nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Çintay ve Arslan'ın görüşmesinde Bingöl'deki iş dünyasının finansmana erişim sürecinde karşılaştığı sorunlar ile BİNTSO üyelerinin talep ve beklentileri ele alındı, çözüm önerileri değerlendirildi.



Çintay, Arslan'ın üretim, yatırım ve istihdamı destekleyen, reel sektörün ihtiyaçlarına çözüm odaklı yaklaşım sergileyen yönetim anlayışının iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.



Çintay, Bingöl'deki iş dünyasının finansmana erişiminin güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Arslan'a iş dünyasına gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

