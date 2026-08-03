Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri BİNTSO Başkanı Çintay, VakıfBank Genel Müdürü Arslan'ı ziyaret etti

        BİNTSO Başkanı Çintay, VakıfBank Genel Müdürü Arslan'ı ziyaret etti

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 21:43 Güncelleme:
        BİNTSO Başkanı Çintay, VakıfBank Genel Müdürü Arslan'ı ziyaret etti

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan'a ziyarette bulundu.

        BİNTSO’nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Çintay ve Arslan'ın görüşmesinde Bingöl'deki iş dünyasının finansmana erişim sürecinde karşılaştığı sorunlar ile BİNTSO üyelerinin talep ve beklentileri ele alındı, çözüm önerileri değerlendirildi.

        Çintay, Arslan'ın üretim, yatırım ve istihdamı destekleyen, reel sektörün ihtiyaçlarına çözüm odaklı yaklaşım sergileyen yönetim anlayışının iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

        Çintay, Bingöl'deki iş dünyasının finansmana erişiminin güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Arslan'a iş dünyasına gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı
        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        Gaziler için tarihi düzenleme
        Gaziler için tarihi düzenleme
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Bingöl'de yeni devlet hastanesinin yapım süreci değerlendirildi
        Bingöl'de yeni devlet hastanesinin yapım süreci değerlendirildi
        Bingöl'de mera yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de mera yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de merada çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de merada çıkan yangın söndürüldü
        Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları
        Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları
        Bingöl'de 5 bin 781 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 5 bin 781 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 4 firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de 4 firari hükümlü yakalandı