Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Bingöl İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Ziyaretlerde, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de yer aldı.

Ziyaretlerinin ardından Yılmaz, Kent Meydanı ve Genç Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Yılmaz, daha sonra Bingöl Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu'na ziyarette bulundu.

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