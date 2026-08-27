Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Bingöl İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Kentteki temasları kapsamında Yılmaz, MHP Bingöl İl Başkanı Emin Varan'ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Yılmaz, daha sonra Bingöl Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu'na ziyarette bulundu.
Ziyaretlerinin ardından Yılmaz, Kent Meydanı ve Genç Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyaretlerde, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de yer aldı.
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