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        Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Karlıova'da kilitli parke taşı çalışmaları

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

        Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kalencik köyünde yürütülen kilitli parke taşı yapım çalışmalarına başlandı.

        Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam edecek.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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