Karlıova'da köy yollarında çalışmalar sürüyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yukarı Yağmurlu ile Aşağı Yağmurlu köylerinde yürütülen bakım ve onarım çalışması tamamlandı.





Karlıova Kaymakamlığınca ilçeye bağlı köy yollarında başlatılan asfalt bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.





Bu kapsamda Yukarı Yağmurlu ile Aşağı Yağmurlu köylerinin yollarında yürütülen çalışmalar tamamlandı.





Çalışmaların diğer köy yollarında da devam edileceği bildirildi.



