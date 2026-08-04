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        Karlıova'da köy yollarında çalışmalar sürüyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yukarı Yağmurlu ile Aşağı Yağmurlu köylerinde yürütülen bakım ve onarım çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Karlıova'da köy yollarında çalışmalar sürüyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yukarı Yağmurlu ile Aşağı Yağmurlu köylerinde yürütülen bakım ve onarım çalışması tamamlandı.


        Karlıova Kaymakamlığınca ilçeye bağlı köy yollarında başlatılan asfalt bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.


        Bu kapsamda Yukarı Yağmurlu ile Aşağı Yağmurlu köylerinin yollarında yürütülen çalışmalar tamamlandı.


        Çalışmaların diğer köy yollarında da devam edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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