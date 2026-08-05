Bitlis Valisi Karakaya, Adilcevaz'da incelemelerde bulundu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz ilçe merkezinde ve Aydınlar beldesinde tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımları inceledi.



Aydınlar beldesine giden Karakaya, Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün'ü ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Beldede tamamlanan ve devam eden yatırımlardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Karakaya, hizmetlerinden dolayı Ergün'e teşekkür etti.



Karakaya, daha sonra beraberindekilerle ilçe merkezine geçerek 50 yataklı Adilcevaz Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve 24 derslikli okulun inşaatlarını inceledi.



Yatırımlar hakkında ilgili kurum amirlerinden bilgi alan Karakaya, ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Adilcevaz Ajans Amirliğini ziyaret etti, ürünlerini teslim etmek için ofise gelen çiftçilerle görüştü.



Karakaya'ya, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AK Parti Adilcevaz İlçe Başkanı Yunus Yaralı, AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Müslüm Karaataman ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

