Bitlis'te 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bitlis'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bitlis Eren Üniversitesi önünde sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 EH 823, 60 AAS 124 ve 13 AAD 894 plakalı otomobiller çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

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