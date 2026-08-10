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        Bitlis'te 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Bitlis'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 01:45 Güncelleme:
        Bitlis'te 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Bitlis'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Bitlis Eren Üniversitesi önünde sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 EH 823, 60 AAS 124 ve 13 AAD 894 plakalı otomobiller çarpıştı.


        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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