Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te DAKA ve DAP projeleri değerlendirildi

        Bitlis'te DAKA ve DAP projeleri değerlendirildi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın başkanlığında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının projeleri değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Bitlis'te DAKA ve DAP projeleri değerlendirildi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın başkanlığında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının projeleri değerlendirildi.

        Valilikteki toplantıda, DAKA ve DAP tarafından il merkezi ve ilçelerde desteklenen, yapımı tamamlanan, devam eden yatırımlar ve yeni teklif edilecek projeler görüşüldü.


        Toplantıda konuşan Vali Karakaya, DAKA ve DAP'ın proje odaklı yaptığı çok sayıda çalışma bulunduğunu söyledi.

        Tamamlanan, devam eden ve yeni teklif edilen projelerin bulunduğunu ve bu nedenle projelerin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

        "DAKA ve DAP proje bazlı çalışma modelini şehirlerimize öğreten ve yönlendiren bir yapıya sahip. Bu çerçevede kalkınma ajanslarının ve DAP'ın bölgemize ve ilimize katkısı çok önemli. Bu yıl DAKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi benim uhdemde. Bu kapsamda bazen arkadaşlarımızla toplantı yapıyoruz. Burada da hem yapılan projeleri duyuralım hem de arkadaşlarımız varsa yeni duyuruları yapsın istedik."

        Karakaya, DAKA'nın 2024-2026 yıllarında ilde 23 projeye destek verdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

        "Özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen bu projelerin bütçesi 387 milyon 758 bin 890 liradır. Ajans 23 projeye 352 milyon 252 bin 409 lira hibe desteği sağladı. 2024-2026 yıllarında DAP'ın destek sunduğu 20 projemizin bütçesi de 331 milyon 209 bin 258 liradır. DAP'ın bu projelere sağladığı destek tutarı 135 milyon 186 bin 908 liradır. Bunlar kültürel yapıya sahip çıkma, tarımsal faaliyetler ve sanayiye destek amaçlı projelerdir. Bitlis'in daha fazla projesinin kabul edilmesi için çaba göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ile hayata geçirilen bu birimlerin temsilcilerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu birimlerin ve kurumlarımızın projelerini bereketli hale getirmek ve ilimizi daha ileri noktaya götürmek için çalışacağız."

        Toplantıda, DAKA ve DAP temsilcileri ile projeleri bulunan ilgili kurum amirleri de sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

        Toplantıya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, İl Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, belediye başkanları, bazı kurum amirleri, DAKA ve DAP temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        "Dikkatimiz Mescid-i Aksa'dan ayrılmadı"
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        İran: Umman ile anlaşmaya vardık
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil

        Benzer Haberler

        Bitlis'te DAKA ve DAP projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı
        Bitlis'te DAKA ve DAP projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı
        Ayağına dolanan ip kargayı mahsur bıraktı, itfaiye kurtardı
        Ayağına dolanan ip kargayı mahsur bıraktı, itfaiye kurtardı
        Urartu'nun izleri Kef Kalesi'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkıyor
        Urartu'nun izleri Kef Kalesi'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkıyor
        Burundan girilip gözyaşı kanalına yapay tüp yerleştirilen hasta sağlığına k...
        Burundan girilip gözyaşı kanalına yapay tüp yerleştirilen hasta sağlığına k...
        Bitlis'te gözyaşı kanalı tıkanıklığı endoskopik yöntemle tedavi edildi
        Bitlis'te gözyaşı kanalı tıkanıklığı endoskopik yöntemle tedavi edildi
        Bitlis Valisi Karakaya, Adilcevaz'da incelemelerde bulundu
        Bitlis Valisi Karakaya, Adilcevaz'da incelemelerde bulundu