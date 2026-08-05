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        Bitlis'te gözyaşı kanalı tıkanıklığı endoskopik yöntemle tedavi edildi

        Bitlis'te gözyaşı kanalı tıkanıklığı bulunan 44 yaşındaki Osman Dayanç, Göz Hastalıkları ile Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanlarının birlikte gerçekleştirdiği endoskopik ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Bitlis'te gözyaşı kanalı tıkanıklığı endoskopik yöntemle tedavi edildi

        Bitlis'te gözyaşı kanalı tıkanıklığı bulunan 44 yaşındaki Osman Dayanç, Göz Hastalıkları ile Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanlarının birlikte gerçekleştirdiği endoskopik ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Uzun süredir gözünde sulanma, şişlik ve iltihaplanma şikayetleri yaşayan Dayanç, Bitlis Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.

        Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından gözyaşı kanalında tıkanıklık tespit edilen hasta için Göz Hastalıkları ve KBB uzmanlarının ortak değerlendirmesiyle ameliyat kararı alındı.

        Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Muhammed Ali Tomris, hastaların öncelikle göz hastalıkları polikliniğinde muayene edildiğini, gerekli görülen durumlarda görüntüleme yöntemleriyle gözyaşı kanalının değerlendirildiğini söyledi.

        Kanal tıkanıklığı saptanan hastalara burun içinden girilerek endoskopik yöntemle yeni bir kanal oluşturulduğunu ve yapay tüp yerleştirildiğini belirten Tomris, şunları kaydetti:

        "Endonazal yöntemle gerçekleştirdiğimiz bu ameliyatta dışarıdan herhangi bir kesi yapılmadığı için yüzde ve burun sırtında iz oluşmuyor. Böylece hem kozmetik açıdan avantaj sağlanıyor hem de hastalar daha konforlu bir iyileşme süreci geçiriyor. Kulak Burun Boğaz bölümüyle işbirliği içinde bu ameliyatı ilimizde başarıyla uyguluyoruz. Tedavi edilmeyen gözyaşı kanalı tıkanıklıkları apseleşmeye neden olabilir ve ilerleyen dönemde daha zor cerrahi girişimleri gerektirebilir. Bu nedenle uygun hastalarda zamanında müdahale büyük önem taşıyor."

        Ameliyat sonrası hastayı takip eden KBB Uzmanı Op. Dr. Sinan Kır da hastaların en sık göz yaşarması şikayetiyle başvurduğunu ifade etti.

        Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın hastalara önemli avantajlar sunduğunu dile getiren Kır, "Göz hastalıkları uzmanımızla birlikte ameliyata giriyoruz. Kapalı teknikte dışarıdan herhangi bir iz oluşmuyor. Pansuman ve iyileşme süreci daha kısa oluyor. Hastalarımızı genellikle ameliyatın ertesi günü taburcu ediyoruz." dedi.

        Ameliyatın ardından şikayetlerinin sona erdiğini belirten Osman Dayanç ise "Doktorlarım gözyaşı kanalımın tıkalı olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Önce enfeksiyonum tedavi edildi, ardından ameliyat oldum. Şimdi gözümde yaşarma, kızarıklık ve şişlik kalmadı. Kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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