Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te Merkez İlçe Koordinasyon, İstişare ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı

        Bitlis'te Merkez İlçe Koordinasyon, İstişare ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başklanlığında "Merkez İlçe Koordinasyon, İstişare ve Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Bitlis'te Merkez İlçe Koordinasyon, İstişare ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başklanlığında "Merkez İlçe Koordinasyon, İstişare ve Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilikte düzenlenen toplantıda, kent genelinde yürütülen yatırımlar, kamu hizmetleri ile köy ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındı.

        Vali Karakaya, toplantıda yaptığı yaptığı konuşmada kent genelinde kamu kurumlarınca yürütülen hizmet ve yatırımların devam ettiğini söyledi.

        Bitlis'te ulaşımdan eğitime, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Karakaya, hizmetlerin vatandaşlarla gönül gönüle sürdürüldüğünü ifade etti.

        İl Özel İdaresinin de KÖYDES kapsamında köylerdeki çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "İsteğimiz bütün hizmetleri bir an önce tamamlamaktan yana ancak kaynaklarımızı etkin kullanarak ihtiyaçları öncelik sırasına göre karşılamaya gayret ediyoruz. Bu yıl çok sayıda okul inşaatına başladık ve çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'de bu konuda ilk sıralarda yer alan illerden biriyiz. Bunun getirdiği bazı zorluklar var ancak yapım aşamasında bunları göğüslüyoruz. Birçok ilçemizde hastane inşaatlarımız da devam ediyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz başta olmak üzere diğer kurumlarımızın yatırımları da sürüyor."

        Köylerde parke taşı döşeme çalışmalarının da yapıldığını anlatan Karakaya, "Yapılan hizmetlerin her biri birbirinden önemli. Bu hizmetlerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için öncelikle şehirlerin huzurlu ve güvenli olması gerekiyor. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın sağladığı güvenlik ortamı sayesinde diğer kamu hizmetlerini de etkin şekilde sürdürebiliyoruz." dedi.

        REKLAM

        Toplantıya Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdür Vekili Ayşegül Ilgaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Genel Meclis Başkanı Medet İlbars, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        "Buradaki işim bitmedi!"
        "Buradaki işim bitmedi!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Jülide Kural'a çağrı
        Jülide Kural'a çağrı
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi

        Benzer Haberler

        Ahlat'ta çocuklar TRT Sinema Tırı'nda film izledi
        Ahlat'ta çocuklar TRT Sinema Tırı'nda film izledi
        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda...
        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda...
        Bitlis 1916 Spor Kulübü Başkanı Yamaç'tan destek çağrısı
        Bitlis 1916 Spor Kulübü Başkanı Yamaç'tan destek çağrısı
        Bitlis'te evlilik kredisi alarak yuva kuran çiftler için program düzenlendi
        Bitlis'te evlilik kredisi alarak yuva kuran çiftler için program düzenlendi
        TRT Sinema Tırı Bitlis'te çocuklarla buluştu
        TRT Sinema Tırı Bitlis'te çocuklarla buluştu
        Doğaseverler Van Gölü'nde su sporları ve çevre temizliği yaptı
        Doğaseverler Van Gölü'nde su sporları ve çevre temizliği yaptı