Bitlis'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bitlis'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yolalan-Çökekyazı yol ayrımı mevkisinde, İbrahim Hasçelik yönetimindeki 33 DDN 34 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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