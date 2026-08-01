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        Bitlis'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Bitlis'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Bitlis'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Bitlis'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Yolalan-Çökekyazı yol ayrımı mevkisinde, İbrahim Hasçelik yönetimindeki 33 DDN 34 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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