Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te yapımı tamamlanan göletin su seviyesi yükseldi

        Bitlis'te yapımı tamamlanan göletin su seviyesi yükseldi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapımı tamamlanan Adilcevaz Baraj Göleti'nde su seviyesi yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te yapımı tamamlanan göletin su seviyesi yükseldi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapımı tamamlanan Adilcevaz Baraj Göleti'nde su seviyesi yükseldi.

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen göletin, tarımsal üretime ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Etkili olan yağışların ardından gölette su seviyesi yükseldi.

        Gölet alanında incelemelerde bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, çalışmaların tamamlanmasıyla göletin su tutmaya başladığını söyledi.

        Göletin 26 metre yüksekliğe, 200 metre gövde genişliğine ve yaklaşık 200 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğunu belirten Akbaba, şunları kaydetti:

        "2025 yılının temmuz ayında başlattığımız bu projenin kısa sürede tamamlanması ve göletimizin su tutmaya başlaması bizleri mutlu etti. Proje, hayvan içme suyu göleti olarak yapılmış olsa da yeşil bahçeleriyle ünlü Adilcevaz'da bu suyu bahçelerde de kullanmayı hedefliyoruz. Böylece vatandaşlarımız bahçelerinde içme suyunu kullanmayacak, hortumla yapılan sulamanın önüne geçilecek ve ilçemizde yaşanan içme suyu sıkıntısının azaltılmasına önemli katkı sağlanacak."

        Projenin ilçe için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Akbaba, "Bu projenin hayata geçirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanımıza, milletvekilimize, DSİ Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "Geçmişten Geleceğe Bitlis Paneli" düzenlendi
        Bitlis'te "Geçmişten Geleceğe Bitlis Paneli" düzenlendi
        Bitlis'te "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu yapıldı
        Bitlis'te "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu yapıldı
        Bitlis'te doğayla bütünleşen taş evler ilkbaharda fotoğraf tutkunlarını ağı...
        Bitlis'te doğayla bütünleşen taş evler ilkbaharda fotoğraf tutkunlarını ağı...
        Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi, köy okulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü
        Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi, köy okulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü
        Kar sularıyla coşan Beyazsu Şelalesi hayran bırakıyor
        Kar sularıyla coşan Beyazsu Şelalesi hayran bırakıyor
        Van Gölü üzerinde gökkuşağı manzarası mest etti
        Van Gölü üzerinde gökkuşağı manzarası mest etti