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        Bitlis'te yetim ve öksüz öğrenciler piknikte buluştu

        Bitlis'te Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, yetim ve öksüz öğrenciler ile ailelerine yönelik piknik organizasyonu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Bitlis'te yetim ve öksüz öğrenciler piknikte buluştu

        Bitlis'te Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, yetim ve öksüz öğrenciler ile ailelerine yönelik piknik organizasyonu gerçekleştirildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı'nın hayır şartları doğrultusunda düzenlenen etkinliğe, Vakıflar Genel Müdürlüğünden ortaöğretim bursu alan 100 yetim ve öksüz öğrenci ile aileleri katıldı.

        Program kapsamında katılımcılara yemek ikramında bulunulurken, çocuklar için çeşitli oyunlar ve sosyal etkinlikler düzenlendi.


        Gün boyu süren organizasyonda öğrencilerin sosyal yönden desteklenmesi ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı.

        Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Vakıf hayır şartları kapsamında ayrıca her öğrenciye bir aylık ortaöğretim bursu tutarında harçlık dağıtıldı.

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