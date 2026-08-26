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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafik kazaları ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazaları İstanbul yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafik kazaları ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazaları İstanbul yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden A.A. idaresindeki 34 HBD 343 plakalı cip ile İ.A. yönetimindeki 34 NKS 170 plakalı panelvan Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte duramayan 3 aracın karıştığı hasarlı trafik kazası meydana geldi.

        Kazalar nedeniyle İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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