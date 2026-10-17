Arda Güler, Bolu'daki hafızlık öğrencilerine imzalı forma gönderdi
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, memleketi Bolu'nun Mengen ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrencilere imzalı forma hediye etti.
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, memleketi Bolu'nun Mengen ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrencilere imzalı forma hediye etti.
Mengen Müftülüğüne bağlı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, milli futbolcunun gönderdiği formalarla sevinç yaşadı.
Arda Güler'in babası Ümit Güler tarafından kursa getirilen formalar, 24 öğrenci ve 6 öğretmene dağıtıldı.
Milli futbolcunun imzalı 15 numaralı Real Madrid formalarını alan öğrenciler, futbolcuya teşekkürlerini iletti.
Müftülük personeli de Arda Güler'e teşekkür ederek, futbolcuya başarılar diledi.
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