Arda Güler, Bolu'daki hafızlık öğrencilerine imzalı forma gönderdi

Müftülük personeli de Arda Güler'e teşekkür ederek, futbolcuya başarılar diledi.

Arda Güler'in babası Ümit Güler tarafından kursa getirilen formalar, 24 öğrenci ve 6 öğretmene dağıtıldı.

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