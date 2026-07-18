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        Atlı jandarma timleri, Abant Gölü Milli Parkı'nda devriyeye başladı

        Jandarma Genel Komutanlığı Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timleri, Abant Gölü Milli Parkı'nda devriye görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Atlı jandarma timleri, Abant Gölü Milli Parkı'nda devriyeye başladı

        Jandarma Genel Komutanlığı Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timleri, Abant Gölü Milli Parkı'nda devriye görevine başladı.

        Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği milli parkta görev yapan 3 atlı jandarma timi, göl çevresi, yürüyüş parkurları, piknik alanları ve ormanlık bölgelerde asayiş ve trafik timleriyle koordineli olarak denetim gerçekleştiriyor.

        Atlı timler, özellikle araçla ulaşımın zor olduğu bölgelerde devriye görevi yaparak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına katkı sunuyor.

        Devriyeler sırasında ziyaretçilerle de bir araya gelen jandarma ekipleri, doğal alanların korunması, çevrenin temiz tutulması, belirlenen yürüyüş ve kullanım alanlarının dışına çıkılmaması ile karşılaşılabilecek olumsuz durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi konularında bilgilendirme yapıyor.

        Yetkililer, Abant Gölü Milli Parkı'nda yaz sezonu boyunca ziyaretçi yoğunluğunun artması dolayısıyla denetim ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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