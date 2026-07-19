Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bandırmaspor'da yeni sezon hazırlıkları

        Bandırmaspor'da yeni sezon hazırlıkları

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, 3 ya da 4 transfer yaparak lige hazır girmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Bandırmaspor'da yeni sezon hazırlıkları

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, 3 ya da 4 transfer yaparak lige hazır girmek istediklerini söyledi.


        Bolu Dağı'nda bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bandırmaspor'un teknik direktörü Arslan, gazetecilere, hazırlıkların istediği şekilde devam ettiğini aktardı.


        Arslan, üçüncü hazırlık maçını Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile oynadıklarını belirterek, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Fiziksel ve taktiksel olarak yaptığımız antrenmanlarda oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan gayet memnunum. İstediklerimizi yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.


        Ligin başlamasına iki haftanın kaldığını hatırlatan Arslan, "İnşallah burada çok sıkı çalışıp sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz." dedi.


        Arslan, takımdaki eksiklerin görülmesi açısından hazırlık maçlarının referans olduğuna değinerek, "Oyuncularımın şu ana kadar gösterdiği performans beni mutlu ediyor. Transfer konusunda 3-4 tane oyuncu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.


        Hazırlık maçlarında gol pozisyonlarına girdiklerini belirten Arslan, "Golü bir şekilde atacağız inşallah. Bunun üzerinde çalışacağız. Bu maçlar sayesinde takımdaki eksik bölgeleri belirleyip onları tamamladıktan sonra lige hazır girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz

        Benzer Haberler

        9 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde 63 yıldır ayakkabı tamir edip,...
        9 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde 63 yıldır ayakkabı tamir edip,...
        Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
        Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Bolu'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bolu'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Hazırlık maçı: Eyüpspor 1 - Bandırmaspor 1
        Hazırlık maçı: Eyüpspor 1 - Bandırmaspor 1
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı