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        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

        Isınma koşusuyla başlayan idmanlarda pas ve şut çalışması gerçekleştiren futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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