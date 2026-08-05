Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı. Isınma koşusuyla başlayan idmanlarda pas ve şut çalışması gerçekleştiren futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

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