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        Bolu Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

        Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Bolu Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

        Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Dün gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı R.Ö. ile 3 belediye çalışanının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında dün Belediye Başkan Yardımcısı R.Ö. ve 3 belediye çalışanı gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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