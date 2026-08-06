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        Bolu Dağı Tüneli'nde tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2026 - 00:47 Güncelleme:
        Bolu Dağı Tüneli'nde tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bursa'nın İnegöl ilçesinden yüklediği mobilyaları Ermenistan'a götüren Ünal K. yönetimindeki DE-001-HA plakalı çift dorseli tırın dorsesinde, Bolu Dağı Tüneli'nden geçtiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduktan sonra aracı tünel çıkışındaki Karayolları Tünel İşletme Şefliği alanına çekti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları Tünel İşletme Şefliği ile Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çekici kısmına ve ikinci dorsesine sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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