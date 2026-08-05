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        Bolu'da 7 firari hükümlü yakalandı

        Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Bolu'da 7 firari hükümlü yakalandı

        Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-31 Temmuz'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan 4 yıl 10 ay 10 gün ila 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.


        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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