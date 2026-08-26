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        Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Eski Ankara yolu Gerede istikameti Yünlü Yaylaları mevkisinde D.Ş. idaresindeki 46 AIL 211 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu.

        Kazada sürücü D.Ş. hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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