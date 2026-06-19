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        Bolu'da maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçinin cesedine ulaşıldı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Bolu'da maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçinin cesedine ulaşıldı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçinin cesedine ulaşıldı.

        Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisindeki ocakta 17 Haziran'da meydana gelen göçükte mahsur kalan Muhammed Özkul (49) için arama kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde devam etti.

        Maden içerisinde çalışma yapan Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri, Özkul'un cansız bedenine ulaştı.

        Ocaktan çıkarılan Özkul'un cenazesi, Mengen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında 17 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana gelmişti.

        Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmış, toprak altında kalan işçi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden D.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, A.B. ile İ.Y. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Diğer şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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