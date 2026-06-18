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        Bolu'da maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi arama kurtarma çalışması sürüyor

        Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi arama kurtarma çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Bolu'da maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi arama kurtarma çalışması sürüyor

        Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi arama kurtarma çalışması devam ediyor.


        Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında 17 Haziran'da meydana gelen göçükte mahsur kalan Muhammed Özkul (49) için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

        Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri maden içinde çalışma yaparken, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgede teyakkuzda bekliyor.

        Maden ocağının girişinde oluşturulan bekleme alanında Özkul'un yakınları da ekiplerin çalışmasını takip ediyor.

        Öte yandan maden ocağında dönüşümlü çalışma yürüten ekiplerin dinlenmesi için bölgede TTK'ye ait mobil yatakhane konuşlandırıldı.

        - Olay

        Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında 17 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluşmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edilmişti.

        Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmış, toprak altında kalan işçi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığı ve konunun tüm yönleriyle takip edildiği belirtilerek, "Yanar Elmas Madencilik ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri, bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur." ifadesine yer verilmişti.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden D.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, A.B. ve İ.Y'ye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

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