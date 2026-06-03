Bolu'da nesli tehlike altındaki kara akbabalar görüntülendi

Bolu'da nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba görüntülendi.



Doğa gözlemcisi İbrahim Can Yıkılmaz, yaban hayatını takip etmek amacıyla Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.



Bölgede, nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbabalar görüntülendi.



Görüntülerde, kara akbaba sürüsünün doğal davranışları yer alıyor.



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihangir Kirazlı, AA muhabirine, Türkiye'nin, kara akbaba popülasyonu açısından İspanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük merkezi olduğunu söyledi.



Kirazlı, Köroğlu Dağları'nın, türün geleceği ve Kuzeybatı Anadolu popülasyonunun sürdürülebilirliği açısından en önemli üreme alanı olduğunu kaydetti.

