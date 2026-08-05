Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 05.08.2026 - 18:41 Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karacalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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