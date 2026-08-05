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        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Karacalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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