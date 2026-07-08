Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da otobüs kazasında yaralanan yolcu hastanede öldü

        Bolu'da otobüs kazasında yaralanan yolcu hastanede öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan yolcu otobüsünde yaralanan 15 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 07:04 Güncelleme:
        Bolu'da otobüs kazasında yaralanan yolcu hastanede öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan yolcu otobüsünde yaralanan 15 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. yönetimindeki 46 DC 111 plakalı Vip Kahramanmaraş Turizm firmasına ait yolcu otobüsünün dün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından bir dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan yolculardan Beyazıt S. (47) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tedavileri tamamlanan 11 kişinin taburcu edildiği, 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu

        Benzer Haberler

        TEM'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada ağır yaralanan kişi öld...
        TEM'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada ağır yaralanan kişi öld...
        Bandırmaspor'da yeni sezonda hedef üst sıralara oynamak
        Bandırmaspor'da yeni sezonda hedef üst sıralara oynamak
        Bolu'da bir haftada 190 şüpheli yakalandı: 9 tutuklama
        Bolu'da bir haftada 190 şüpheli yakalandı: 9 tutuklama
        Bolu'da 1 haftada 42 bin araç denetlendi: Bin 828 sürücüye ceza
        Bolu'da 1 haftada 42 bin araç denetlendi: Bin 828 sürücüye ceza
        Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 4'üncü gü...
        Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 4'üncü gü...
        Göynük'te orman yangınından etkilenen alanlar yeniden ağaçlandırılıyor
        Göynük'te orman yangınından etkilenen alanlar yeniden ağaçlandırılıyor