Bolu'da otobüs kazasında yaralanan yolcu hastanede öldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan yolcu otobüsünde yaralanan 15 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. yönetimindeki 46 DC 111 plakalı Vip Kahramanmaraş Turizm firmasına ait yolcu otobüsünün dün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından bir dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan yolculardan Beyazıt S. (47) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri tamamlanan 11 kişinin taburcu edildiği, 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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