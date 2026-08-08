Bolu'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bolu'da gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüphelinin ikameti eklentilerinde arama yapıldı. Kurusıkı tabancadan dönüştürülmüş 3 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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