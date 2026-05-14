        Bolu'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması yapıldı

        Giriş: 14.05.2026 - 15:43 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillerin bağımlılıklara karşı bilinçlenmesini, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazanmasını ve duygu ile düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmelerini amaçlayan yarışma, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde edebi ve görsel eser kategorilerinde gerçekleştirildi.

        Öğrenciler, hazırladıkları eserlerde sağlıklı yaşam, bilinçli nesil ve güçlü gelecek temalarını işledi. Yarışmada ortaya konulan çalışmalar, içerikleri ve verdikleri mesajlarla beğeni topladı.

        Edebi eser kategorisinde 100. Yıl İlkokulu öğrencisi İpek Buğlem Öztaban, İzzet Baysal Ortaokulu öğrencisi Ravza Nur Ünan ve Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esmanur Yıldız il birincisi oldu.

        Görsel eser kategorisinde ise Mustafa Çevikoğlu ve Halil Çevikoğlu İlkokulu öğrencisi Cansu Demirkol, Özel Bolu Bahçeşehir Koleji Ortaokulu öğrencisi Zeynep Duru Çıracı ve Kanuni Anadolu Lisesi öğrencisi Ela Erdoğan derece elde etti.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

