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        Bolu'da seyir halindeki otomobil yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı viyadüklerinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Bolu'da seyir halindeki otomobil yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı viyadüklerinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ND 0838 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri kesiminde yanmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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