Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da sosyal medyada suça özendirici paylaşım yapan 21 şüpheli yakalandı

        Bolu'da sosyal medyada suça özendirici paylaşım yapan 21 şüpheli yakalandı

        Bolu'da sosyal medya üzerinden silahlı ve suç içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Bolu'da sosyal medyada suça özendirici paylaşım yapan 21 şüpheli yakalandı

        Bolu'da sosyal medya üzerinden silahlı ve suç içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suçun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Sosyal medya platformlarında silahlı ve suç içerikli paylaşımlar yaparak vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, silaha, suça ve yeni nesil suç örgütlerine özendirici içerikler yayımladığı belirlenen hesaplar tespit edildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ses ve gaz fişeği atabilen tabanca ve bunlara ait 5 şarjör, farklı ebatlarda 336 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, değişik ebat ve özelliklerde 144 av tüfeği kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'

        Benzer Haberler

        Bolu TSO'nun yeni başkanı Kayhan Perçin oldu
        Bolu TSO'nun yeni başkanı Kayhan Perçin oldu
        Bolu'da silah ve suç paylaşımı yapan şahıslara operasyon: 21 gözaltı
        Bolu'da silah ve suç paylaşımı yapan şahıslara operasyon: 21 gözaltı
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde lapa lapa kar: Yaylalar ve Kartalkaya beyaza b...
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde lapa lapa kar: Yaylalar ve Kartalkaya beyaza b...
        Midesinden 89 kapsül uyuşturucu çıktı
        Midesinden 89 kapsül uyuşturucu çıktı
        Sanal medyadan silah paylaşımları yapanlara operasyon: 21 gözaltı
        Sanal medyadan silah paylaşımları yapanlara operasyon: 21 gözaltı
        Midesinden kapsüller içinde 943 gram eroin çıktı
        Midesinden kapsüller içinde 943 gram eroin çıktı