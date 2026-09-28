Bolu'da "zimmet" soruşturmasında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'üne adli kontrol

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ile "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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