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        Bolu'da "zimmet" soruşturmasında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'üne adli kontrol

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Bolu'da "zimmet" soruşturmasında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'üne adli kontrol

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ile "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen E.K, A.C.A. ve G.M, savcılık sorgularından sonra sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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