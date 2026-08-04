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        Boluspor, 5 oyuncuyu renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Boluspor, 5 oyuncuyu renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Kulübün açıklamasına göre, Altınordu altyapısında yetişen 20 yaşındaki Furkan Emin Kaçmaz ile resmi sözleşme imzalandı. Genç oyuncu, geçen sezon Altınordu formasıyla TFF 2. Lig'de 28 maçta görev aldı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Bursaspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammet Zeki Dursun'un bonservisini sezon sonuna kadar kiraladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Dursun, son iki sezonda Bursaspor ile TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Boluspor, savunma hattını ise Azerbaycanlı stoper Elvin Yunuszade ile güçlendirdi. Kariyerinde Neftçi Bakü ve Qarabağ formalarıyla Azerbaycan Premier Ligi ve Azerbaycan Kupası'nda beşer şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında da mücadele etti. Yunuszade, Azerbaycan A Milli Takımı'nda da forma giydi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Arjantinli 26 yaşındaki sağ bek Juan Cruz Argüello'yu da renklerine bağladı. Instituto altyapısında yetişen Argüello, Racing de Cordoba, Defensores Unidos ve son olarak Bolivya ekibi Real Tomayapo formalarını giydi.

        Bolu temsilcisi, kaleci transferinde Yunanistan doğumlu Angelo Tafas ile sözleşme imzalandı. AEK Atina altyapısında yetişen 26 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde Ionikos, Kukësi, Gjilani, Teuta Durrës ve son olarak KF Tirana'da görev yaptı. Tafas, Arnavutluk 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da 5 kez giydi.

        Bu arada Boluspor, altyapısından yetişen tecrübeli savunma oyuncusu Abdulsamet Kırım'ın sözleşmesini de yeniledi.

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