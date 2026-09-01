Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Daniel Farrar, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Daniel Farrar, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

        Farrar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşma içinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ancak çok basit pozisyonlardan gol yediklerini anlattı.

        Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü iyi analiz ederek karşılaşmaya hazırlandıklarını aktaran Farrar, "Bence oldukça kaliteli oyunculara sahipler. Ceza sahasındaki hakimiyeti, bire biri kaybettik. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini sergilemeye çalıştılar." dedi.

        REKLAM

        Farrar, Boluspor taraftarının bu sonucu hak etmediğinin farkında olduğunu da ifade ederek, "Takım olarak 3 gün içinde tekrar maçımız var. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sonraki oyun için de her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Bir gazetecinin alınan mağlubiyetler karşısında istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya Farrar, "Hayır. Şu an düşünmüyorum. Kulübün durumu malum. Ben kendi işime ve çalışmama güveniyorum. Bu yüzden kendi işim ve çalışmam hakkında herhangi bir soru işaretim yok. Biz her hafta elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz." yanıtını verdi.

        REKLAM

        -Keçtaş Ankara Keçiörengücü cephesi

        Keçtaş Ankara Keçiörengücü yardımcı antrenörü Vedat Kapurtu "Maçın başında bulduğumuz gollerle maçın genelinde biraz rahat oynadık. Ama üçüncü golü bulup daha da rahat oyun oynayabilirdik." ifadelerini kullandı.

        Zorlu periyoda girdiklerine dikkati çeken Kapurtu, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Hafta sonu maç, hafta içi maç. Bu hafta sonu tekrar maçımız var. Maçın geneline bakarsak ilk yarı gerçekten oyunu domine ettiğimizi söyleyebilirim. İlk yarıda fırsatları değerlendiremeyip farkı artıramadık. İkinci yarıda Boluspor'un üzerimize geleceğini biliyorduk. Ona göre biraz daha savunmayı ön planda tutarak bir oyun oynadık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

        Benzer Haberler

        Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-2
        Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 2
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 2
        Polisten kaçan sürücüye 400 bin TL ceza
        Polisten kaçan sürücüye 400 bin TL ceza
        Bolu'da bahçeden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Bolu'da bahçeden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Türkiye Şampiyonası'nda Bolu'da görevli başkomiserden çifte başarı
        Türkiye Şampiyonası'nda Bolu'da görevli başkomiserden çifte başarı