Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Futbol: Hazırlık maçı

        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da Abant yolu üzerindeki bir otelde sürdüren Eyüpspor, kamp yaptığı tesisin sahasında Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

        Bandırmaspor, 7. dakikada Kerem Dönertaş'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince devre Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıya daha istekli başlayan Eyüpspor, 55. dakikada Hamza Akman'ın golüyle beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takımın da gol arayışları sonuç vermeyince mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çiftçiler arasında sulama kavgası: 1 ağır yaralı
        Çiftçiler arasında sulama kavgası: 1 ağır yaralı
        Bolu'da atlı jandarma timleri görev başında
        Bolu'da atlı jandarma timleri görev başında
        Prof. Dr. Aksoy: Karadeniz'in binlerce yıllık porsuk ağaçları tehlike altın...
        Prof. Dr. Aksoy: Karadeniz'in binlerce yıllık porsuk ağaçları tehlike altın...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Bolu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Bolu'da konuştu:
        Atlı jandarma timleri, Abant Gölü Milli Parkı'nda devriyeye başladı
        Atlı jandarma timleri, Abant Gölü Milli Parkı'nda devriyeye başladı
        Bolu'da çiftçilerin sulama kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
        Bolu'da çiftçilerin sulama kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı