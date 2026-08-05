Gerede'de halk ekmek fabrikası ihalesi yapıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösterecek halk ekmek fabrikasının ihalesi gerçekleştirildi.



Gerede Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "vatandaş odaklı belediyecilik" anlayışının yeni halkası olarak görülen fabrikanın ihalesinin 9 firmanın katılımıyla yapıldığı bildirildi.



Açıklamada, kapalı usul olarak gerçekleştirilen ihaleyi kazanan firmanın ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.



Tamamlandığında ilçenin en önemli sosyal yatırımlarından olacak ve inşaat süreci 5 ayda tamamlanacak fabrikanın günde 20 bin ekmek üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilen açıklamada, ekmeklerin 8 liradan satılacağı ifade edildi.



