Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Gerede'de halk ekmek fabrikası ihalesi yapıldı

        Gerede'de halk ekmek fabrikası ihalesi yapıldı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösterecek halk ekmek fabrikasının ihalesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Gerede'de halk ekmek fabrikası ihalesi yapıldı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösterecek halk ekmek fabrikasının ihalesi gerçekleştirildi.

        Gerede Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "vatandaş odaklı belediyecilik" anlayışının yeni halkası olarak görülen fabrikanın ihalesinin 9 firmanın katılımıyla yapıldığı bildirildi.

        Açıklamada, kapalı usul olarak gerçekleştirilen ihaleyi kazanan firmanın ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

        Tamamlandığında ilçenin en önemli sosyal yatırımlarından olacak ve inşaat süreci 5 ayda tamamlanacak fabrikanın günde 20 bin ekmek üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilen açıklamada, ekmeklerin 8 liradan satılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu

        Benzer Haberler

        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
        Boluspor'dan 4 transfer
        Boluspor'dan 4 transfer
        Bolu'da yavru kediyi önce öpüp sonra boğan otizmli çocuk serbest bırakıldı
        Bolu'da yavru kediyi önce öpüp sonra boğan otizmli çocuk serbest bırakıldı
        Yavru kediyi öpüp, boğan otizmli serbest bırakıldı
        Yavru kediyi öpüp, boğan otizmli serbest bırakıldı
        Bolu'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 kişi yakalandı
        Bolu'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 kişi yakalandı
        Çiftliğin havalandırması arızalanınca 4 bin tavuk öldü
        Çiftliğin havalandırması arızalanınca 4 bin tavuk öldü