Gerede'de halk ekmek fabrikası ihalesi yapıldı
Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösterecek halk ekmek fabrikasının ihalesi gerçekleştirildi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösterecek halk ekmek fabrikasının ihalesi gerçekleştirildi.
Gerede Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "vatandaş odaklı belediyecilik" anlayışının yeni halkası olarak görülen fabrikanın ihalesinin 9 firmanın katılımıyla yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, kapalı usul olarak gerçekleştirilen ihaleyi kazanan firmanın ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.
Tamamlandığında ilçenin en önemli sosyal yatırımlarından olacak ve inşaat süreci 5 ayda tamamlanacak fabrikanın günde 20 bin ekmek üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilen açıklamada, ekmeklerin 8 liradan satılacağı ifade edildi.
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