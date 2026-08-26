GÜNCELLEME - Bolu'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bolu'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 26.08.2026 - 15:17 Güncelleme:
Bolu'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yukarı Soku Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinin katı atık ayrıştırma alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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