GÜNCELLEME - Bolu'da uçuruma yuvarlanan cipteki 2 genç öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da cipin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Enes Yaman (25) idaresindeki 14 EB 755 plakalı cip, gece saatlerinde Çaygökpınar köyü yolunda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yaman (20) ile Ceyda Öztürk'ün (20) hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan sürücü Enes Yaman ise Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emre Yaman'ın sürücünün kardeşi olduğu öğrenildi.



Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.



Kazada yaşamını yitiren Ceyda Öztürk için Kamanlı Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile vatandaşlar katıldı. Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Emre Yaman için ise Ovadüzü Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gencin ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende namazın ardından Yaman'ın cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

