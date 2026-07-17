Mardin 1969, 18 yıl sonra döndüğü 1. Lig'de kaliteyi artıracak transferlere odaklandı

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Son olarak Mardinspor ismiyle 2007-2008 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Mardin 1969'un teknik direktörü Ahmet Cingöz, zorlu transfer süreci nedeniyle istedikleri planlamayı tam anlamıyla gerçekleştiremediklerini ancak taraftarın beklentilerine cevap verecek oyuncularla görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.



Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Abant yolu üzerindeki bir otelde sürdüren kırmızı-lacivertli ekip, Cingöz yönetiminde günde çift antrenmana çıkıyor. Fiziksel çalışmaların yanı sıra taktik organizasyonlar üzerinde duran Mardin temsilcisi, hazırlık maçlarıyla da sezon öncesi eksiklerini gidermeyi hedefliyor.



Kamp çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren Cingöz, fiziksel yüklemelere ağırlık verdikleri ilk etap kampında genç oyuncuları yakından görme fırsatı bulduklarını belirtti.



İkinci etap kampında hem fiziksel gelişim hem de oyun sistemini oturtmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Cingöz, "Transferlerimiz geldikçe takımımızın kalitesi daha da artacak. 17 ve 21 Temmuz'da hazırlık maçlarımız var. İkinci etapta iki, üçüncü etapta da iki hazırlık maçı planladık. Bu süreçte lige en doğru şekilde hazırlanacağımıza inanıyorum." dedi.









- "Transfer dönemi bu sezon her zamankinden daha zor"



Ahmet Cingöz, transfer çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ancak bu sezon kadro planlamasında önceki yıllara göre daha fazla zorlandıklarını dile getirerek, "Yıllardır çeşitli kulüplerde sportif direktörlük, yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptım. İlk defa bu kadar zor bir transfer dönemi yaşıyorum. İstediğimiz planlamayı tam anlamıyla gerçekleştiremesek de Mardinspor'a yakışacak, taraftarımızın beklentilerine cevap verecek çok değerli oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.



Transferlerin kısa süre içerisinde sonuçlanmasını beklediklerini ve önemli isimleri açıklayacaklarını bildiren Cingöz, "Gönül isterdi ki bütün transferlerimizi ilk kamp dönemine yetiştirip hazırlık maçlarında tam kadro çalışalım ancak sezon başlarında bu süreç sadece bizim için değil tüm kulüpler için zorlu geçiyor. Özellikle yurt dışı transferlerinde süreç daha da uzuyor." ifadelerini kullandı.



Cingöz, yabancı futbolcuların yeni yükselen bir takım olmaları dolayısıyla transfer konusunda ilk etapta çekincelerinin oluştuğunu, Mardin'i yakından tanıyan oyuncuların ise kulübe sıcak baktığını söyledi.



"Mardin'i doğru araştırdıktan sonra gerçekten gelmek isteyen oyuncular oldu." diyen Cingöz, kulübün hedeflerine uygun isimlerle anlaşma aşamasında olduklarını kaydetti.



Mevcut kadroya da güvendiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Geçen sezondan kalan ve aramıza sonradan katılan bütün oyuncularımız çok kıymetli. Mardinspor formasını giyen herkes sahaya çıkıp mücadelesini verecektir. Lige çok iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.









- "Hayatım boyunca hiçbir zaman aşağıya bakmadım"



Cingöz, Trendyol 1. Lig'in son yılların en güçlü organizasyonlarından biri olacağına işaret ederek, birçok köklü kulübün aynı ligde mücadele edeceğine dikkati çekti.



Ligin oldukça zorlu geçeceğini dile getiren Cingöz, şöyle devam etti:



"Son yıllarda ilk defa bu kadar kaliteli bir lig görüyorum. Şampiyonluk mücadelesi verecek 6-7 takım var. Büyük camiaların aynı ligde buluştuğu en güçlü sezonlardan birini yaşayacağız. Bu yüzden transfer konusunda acele etmiyoruz. Sadece transfer yapmış olmak için oyuncu almıyoruz. Mardinspor armasını taşıyacak futbolcuların hem karakter hem de kalite açısından kulübümüze uygun olması gerekiyor."



Ahmet Cingöz, hedeflerinde gerçekçi ve de iddialı olduklarını, bazı köklü kulüplerin doğrudan Süper Lig hedefi koymasının doğal karşılanabileceğini, Mardin 1969'un ise sağlam adımlarla ilerlemek istediğini belirtti.



Büyük hayallere sahip olduklarını aktaran Cingöz, "Hayatım boyunca hiçbir zaman aşağıya bakmadım. Elimdeki kadro ne olursa olsun hep en üst hedefleri hayal ettim. Bu sezona da aynı duygularla giriyoruz. Taraftarımızın coşkusuna yakışan, mücadele eden ve herkesin gurur duyacağı bir takım oluşturmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

