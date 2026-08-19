Burdur'da kamyonun damperinden düşen kişi öldü
Burdur'un Bucak ilçesinde tomruk yüklediği kamyonun damperinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 19.08.2026 - 12:01 Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde tomruk yüklediği kamyonun damperinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Çamlık köyünde Mehmet Günay (53), 15 EG 980 plakalı kamyonuna tomruk yüklerken damper kısmından düşerek yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Günay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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