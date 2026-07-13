Burdur'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Burdur'da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi, sevk edildiği Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi. Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde oturan Fatma Duran'ın (55) vücuduna yaklaşık 2 hafta önce ormanlık alanda kene tutundu. Durumu fark eden Duran, Burdur Devlet Hastanesine başvurdu. Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

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