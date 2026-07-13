Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

        Burdur'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

        Burdur'da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi, sevk edildiği Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Burdur'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

        Burdur'da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi, sevk edildiği Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi.

        Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde oturan Fatma Duran'ın (55) vücuduna yaklaşık 2 hafta önce ormanlık alanda kene tutundu.

        Durumu fark eden Duran, Burdur Devlet Hastanesine başvurdu.

        Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta

        Benzer Haberler

        Burdur'da kenenin ısırdığı kadın hayatını kaybetti
        Burdur'da kenenin ısırdığı kadın hayatını kaybetti
        Burdur Belediyesindeki "görevi kötüye kullanma" davasında sanıkların yargıl...
        Burdur Belediyesindeki "görevi kötüye kullanma" davasında sanıkların yargıl...
        15 Temmuz şehidinin kızı: Bütün duyguları aynı anda yaşıyoruz
        15 Temmuz şehidinin kızı: Bütün duyguları aynı anda yaşıyoruz
        Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Ailesinin 'kaçırıldı' ihbarı polisi alarma geçirdi, film sahnelerini aratma...
        Ailesinin 'kaçırıldı' ihbarı polisi alarma geçirdi, film sahnelerini aratma...