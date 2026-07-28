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        MAKÜ'de TÜBİTAK destekli "Milli Teknoloji Atölyesi Yaz Okulu" başladı

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) TÜBİTAK destekli "Milli Teknoloji Atölyesi Yaz Okulu" programı ilk dersle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:37 Güncelleme:
        MAKÜ'de TÜBİTAK destekli "Milli Teknoloji Atölyesi Yaz Okulu" başladı

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) TÜBİTAK destekli "Milli Teknoloji Atölyesi Yaz Okulu" programı ilk dersle başladı.

        Üç hafta sürecek program kapsamında lise öğrencileri başta olmak üzere gençler, yapay zeka, 3 boyutlu yazıcı teknolojileri, temel elektronik, proje geliştirme, prototipleme ve atölye uygulamaları gibi alanlarda uygulamalı eğitim alacak.

        Programın ilk dersini veren MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, teknolojinin geleceğin en önemli belirleyicilerinden biri olduğunu söyledi.

        Merkezin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın destekleriyle Burdur'a kazandırıldığını belirten Dalgar, "Bütün meslekler teknolojiyle iç içe yürümektedir. Yapay zeka meslekleri ortadan kaldırmayacak, mesleklerin yapılış biçimini değiştirecek. Asıl farkı bu teknolojileri kullananlarla kullanmayanlar yaşayacak." dedi.

        MAKÜ'de yapay zeka dersini tüm bölümlerde zorunlu hale getirdiklerini hatırlatan Dalgar, gençlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve TEKNOFEST süreçlerini yakından takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

        Dalgar, Valilik iş birliğiyle Salda Gölü kıyısında kurulacak astronomi ve uzay temalı bilim merkezinin de kısa sürede hizmete gireceğini bildirdi.

        MAKÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uyumaz da eğitimlerin, TÜBİTAK tarafından organize edilen dokuz modüllük programın dördüncü modülü kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

        Atölyenin tüm gençlere açık bir teknoloji merkezi olarak hizmet verdiğini aktaran Uyumaz, "Burayı sadece eğitim verilen bir alan değil, fikirlerin projeye, projelerin ürüne dönüştüğü bir üretim merkezi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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