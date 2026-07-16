Yeşilova'da çıkan yangınlar söndürüldü

Burdur'un Yeşilova ilçesinde tarlada ve bahçede çıkan yangınlar söndürüldü. Kavak köyünde ekin tarlasında biçerdöver kaynaklı yangın çıktı. Yangına, köye ait su tankeriyle müdahale edilerek söndürüldü. Çaltepe köyünde ise bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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