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        Yeşilova'da çıkan yangınlar söndürüldü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde tarlada ve bahçede çıkan yangınlar söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Yeşilova'da çıkan yangınlar söndürüldü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde tarlada ve bahçede çıkan yangınlar söndürüldü.

        Kavak köyünde ekin tarlasında biçerdöver kaynaklı yangın çıktı. Yangına, köye ait su tankeriyle müdahale edilerek söndürüldü.


        Çaltepe köyünde ise bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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