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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova-Armutlu Yolu açılış töreninde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova-Armutlu Yolu açılış töreninde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bizim için dinlenmek, ancak bir işten başka bir işe geçmektir. Bizim için dur, durak yok. Her zaman daha fazlasını nasıl yapabiliriz, daha fazla ne üretebiliriz bunun gayretiyle çalışan kadrolar olarak huzurunuzdayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 13:40 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova-Armutlu Yolu açılış töreninde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bizim için dinlenmek, ancak bir işten başka bir işe geçmektir. Bizim için dur, durak yok. Her zaman daha fazlasını nasıl yapabiliriz, daha fazla ne üretebiliriz bunun gayretiyle çalışan kadrolar olarak huzurunuzdayız." dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla düzenlenen Yalova-Armutlu Yolu açılış töreninde konuşan Büyükgümüş, söz konusu yolun şehrin doğu-batı aksını bir araya getirdiği gibi aynı zamanda turizmden ulaştırmaya kadar birçok alanda Yalova'da kalkınmanın ve refahın sembolü projelerden biri olacağını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyen kadrolar olarak, yolun medeniyet, kalkınma ve refah getirdiğine inandıklarını vurgulayan Büyükgümüş, "Tüm çalışmalarımızı da bu inanç ve gayretle yürütüyoruz. Bugün inşallah hizmete açılacak bu yatırımımızla birlikte şehrimize bugünkü fiyatlarla ifade edersek 16 milyar liralık bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

        Büyükgümüş, rakamların, malzemelerin ve projelerin değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu çalışmaların arkasında başta işçi kardeşlerimizin emeği var. Başta bakanımızdan genel müdürümüze ve burada en ücra noktada projenin denetimini, yapımını gerçekleştiren kardeşlerimize kadar yoğun bir emek ve gayret var. Bütün bunların ötesinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine inanmış, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sine inanmış, yüreğiyle, gayretiyle burada mücadele eden işte o inanmış kadroların emeği, gayreti var."

        - "Bu özen ve gayret Türkiye'nin geleceğinin, kalkınmasının en güçlü teminatı"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve genel müdürlerinin söz konusu proje için ne kadar titizlendiklerine şahit olduklarını dile getiren Büyükgümüş, "Yolun yapımı ve başarılması kadar bu özen ve gayret Türkiye'nin geleceğinin, kalkınmasının en güçlü teminatıdır. İnşallah bu ve benzeri projeleri tamamlayıp Yalova'mızı geleceğe çok daha güçlü hazırlamaya, çok daha kalkınan, büyüyen, gelişen bir Yalova'nın takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra yapımı devam eden Yalova Güney Çevre Yolu'nu ele alacak bir toplantıya gideceklerine işaret eden Büyükgümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bizim için dinlenmek, ancak bir işten başka bir işe geçmektir. Bizim için dur, durak yok. Her zaman, daha fazlasını nasıl yapabiliriz, daha fazla ne üretebiliriz bunun gayretiyle çalışan kadrolar olarak huzurunuzdayız. İşte milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'la, Sayın Cumhurbaşkanımızla 'yola devam' dediğinde, AK kadrolarımız da 'yola devam' dediğinde bakanından, mahalle başkanına, köy temsilcisine kadar bir ekip halinde, ortak bir ruh ve heyecanla çalışan kadroların milletimize hizmet etmesi mümkün oluyor."

        Siyasetin ana gayesini millete hizmet olarak gördüklerini vurgulayan Büyükgümüş, "İnşallah Yalova'mızın kalkınma hikayesi çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınacak. Bugün burada olduğumuz gibi daha nice hizmetlerin açılışında inşallah bir araya geleceğiz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi, Türkiye Yüzyılı azmimizi daim eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükgümüş, yolun yapımında emeği geçen başta Bakan Uraloğlu olmak üzere​​​​​​​ herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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