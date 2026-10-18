AK Parti'li Kurtuluş'tan Panayır'daki ulaşım ve dere ıslahı konularına ilişkin açıklama

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Panayır Mahallesi'nin Dereboyu bölgesindeki ulaşım ve dere ıslahı konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtuluş, açıklamasında bölgedeki çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, muhalefetin sahadaki gerçekleri görmeden açıklama yapmasını eleştirdi.

CHP İl Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalarına tepki gösteren Kurtuluş, "İki senedir belediye başkanınız buraya uğramadı bile. O zaman aklınız neredeydi? Şahin Biba Başkanımız burada lüzumlu tetkikleri yapıp işleme aldı." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş, Panayır Mahallesi'nde dere ıslahı ve mahalle çıkışına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, sürecin teknik gereklilikler doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın konuyu yakından takip ettiğini kaydeden Kurtuluş, ilgili kurumlarla istişarelerin devam ettiğini vurguladı.

Kurtuluş, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dere ıslahı bir gecede biten bir iş değildir. Fenni etütler, keşif ve mühendislik hesapları titizlikle yürütülmektedir. Şahin Başkanımız, mahallenin çıkış meselesini de bizzat takip etmekte, ilgili müesseselerle istişare halinde çalışmaktadır. Vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için gece gündüz mesai harcanmaktadır. Biz icraat ehliyiz, lafın değil işin peşindeyiz. Panayır halkı kimin hizmet ettiğini, kimin sadece söz söylediğini çok iyi bilir. Muhalefet, sahaya inmeden, meseleyi tetkik etmeden beyanat vermeyi marifet sanıyor. Oysa hizmet, masa başında değil sahada üretilir. Şahin Başkanımızın azmiyle bu mesele de çözüme kavuşacak, ahalinin çilesi sona erecek."