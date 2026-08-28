Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başkan adayı Özer Matlı, seçim çalışmaları kapsamında "Bursa Ekonomisi Dönüşüm Planı-Vizyon 2040"ı açıkladı.

Matlı, kentteki bir davet salonunda düzenlenen toplantıda, bugün yalnızca bir program açıklaması değil, 60 bin üyenin birlikte itirazını, talebini ve gelecek iradesini seslendirmek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Bursa'nın, aynı projelerin yeniden ortaya çıkmasını, takvimlerin sürekli değişmesini ve her seçim döneminde yeni bir isim, yeni bir görsel ve yeni bir tarihle karşılarına çıkılmasını 13 yıl daha bekleyemeyeceğini söyleyen Matlı, şöyle konuştu:

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"Bu, iki yönetim anlayışı arasında açık bir farktır. Mevcut anlayış proje sayısını, bina büyüklüğünü ve faaliyeti anlatır. Biz üyenin kazandığı zamanı, azalan maliyetini, ulaştığı finansmanı, yeni müşteriyi ve ciroyu anlatacağız. Bursa'ya faydası olan her değeri koruruz. Emeği geçen herkese de teşekkür ederiz. Hatta üstüne koyarak geliştiririz ancak 60 bin üye adına kaynağın nereye gittiğini ve ne sonuç ürettiğini de sorarız."

Matlı, Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özer Matlı, göreve gelmeleri halinde oda bütçesi, iştirak faaliyetleri, proje harcamaları ve yatırımların ürettiği değerin açık olacağını, bağımsız denetimin düzenli işleyeceğini ifade etti.

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Bursa Ekonomisi Dönüşüm Planı-Vizyon 2040 ile 60 bin üyenin rekabet gücünü ve Bursa'nın kalıcı refahını artırmanın amaçlandığını belirten Matlı, şöyle devam etti:

"Bu nedenle 2030 vizyon değil, 4 yıllık bir yönetimin hesabıdır. Biz Bursa'nın yönünü 2040'a göre tarif ediyor, 2026-2030'u ilk uygulama, ilk sonuç alma ve hesap verme programı olarak ortaya koyuyoruz. 2030 yolun sonu değil, ilk hesapların başlangıcıdır. Bizim yönetim 70 meslek komitesinde 2 bin 425 üyeyle temas kurdu. 300 saati aşan toplantılar yaptık. 12 uzmandan oluşan ekibimiz sahadan gelen ihtiyaçları, Bursa'nın kapasitesini, dünyadaki başarı örneklerini ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının kaynaklarını birlikte değerlendirdi. Ortaya 6 açık yönetim sözü çıktı."

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- "Vizyon 2040'ın gücü, 28 hamle ve 46 çözümün aynı ekonomik yöne hizmet etmesidir"

Hazırlanan tanıtım filmi eşliğinde Bursa Ekonomisi Dönüşüm Planı-Vizyon 2040'taki 6 dönüşüm eksenine değinen Matlı, "Vizyon 2040'ın gücü, 28 hamle ve 46 çözümün aynı ekonomik yöne hizmet etmesidir. Engeli kaldır, veriyi karara, yatırımı üretime, üretimi ticarete, ticareti gelire, geliri kalıcı bir refaha bağla. Önümüzdeki seçim iki isim arasında değil, iki yönetimin anlayış farkı arasında bir tercih sebebi olacaktır." diye konuştu.

Matlı, Bursa'nın daha fazla ve daha değerli üreteceğini belirterek şunları kaydetti:

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"Teknoloji, tasarım, marka, yazılım ve fikri mülkiyet satacak. KOBİ, tüccar, esnaf, küçük üretici, kadın ve genç girişimci bu dönüşümün kenarında değil, merkezinde olacak. Çünkü Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının gerçek gücü birkaç büyük projeden değil, 60 bin üyesinin toplam kabiliyetinden doğuyor. Vizyon 2040 bir seçim sloganı değil, Bursa'ya verdiğimiz uzun vadeli bir sözdür. Bu sözü birlikte düşünerek, karar vererek, sonuçlarını açıkça paylaşarak yerine getireceğiz."

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı da olan Özer Matlı, sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.