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        BTÜ'de zeytin dalları kuraklıkla mücadelede kullanılacak akıllı hidrojele dönüştürülüyor

        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), zeytin ağacının budanan atık dallarından toprağın suyu daha iyi ve uzun süre tutmasını sağlayan akıllı hidrojel malzemesi geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 12:40 Güncelleme:
        BTÜ'de zeytin dalları kuraklıkla mücadelede kullanılacak akıllı hidrojele dönüştürülüyor

        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), zeytin ağacının budanan atık dallarından toprağın suyu daha iyi ve uzun süre tutmasını sağlayan akıllı hidrojel malzemesi geliştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ bünyesinde yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle, Bursa'nın zeytinliklerinden budanan dallar tarımda kullanılabilecek yeni bir ürüne dönüştürülüyor.

        Zeytin budama sonrası ortaya çıkan dallar, "akıllı hidrojel" adı verilen ve toprağın suyu daha iyi ve uzun süre tutmasını sağlayan özel sıvı bir malzemeye çevriliyor.

        BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Sevgi Kemeç Aslan'ın yürütücülüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Derya Ünlü'nün danışmanlığını yaptığı çalışmayla, hem atıkları değerlendirmek hem de kuraklıkla mücadeleye katkı sağlamak amaçlanıyor.

        Projeden elde edilecek sonuçların, tarımda yaygın olarak kullanılması ve özellikle kurak bölgelerde üretime destek olması bekleniyor.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen proje yürütücüsü Aslan, geliştirilecek bu akıllı malzemenin, sadece suyu tutmakla kalmayacağını aynı zamanda bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinlerin toprağa kontrollü şekilde verilmesini de sağlayacağını belirtti.

        Aslan, böylece hem su israfının azalacağını hem de gübrenin daha verimli kullanılacağını kaydederek, "Geliştireceğimiz sistem sayesinde kuraklık koşullarında bile bitkiler daha sağlıklı büyüyebilecek." ifadesini kullandı.

        BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da üniversite bünyesinde geliştirilen bu tür yenilikçi çalışmaların hem bilimsel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Zeytin gibi köklü bir tarım değerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren akademisyenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

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